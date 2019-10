Japończycy budują największy drewniany wieżowiec na świecie. Gigant kilkakrotnie przerośnie dotychczasowego rekordzistę [VIDEO]

Japoński drapacz chmur W350 będzie miał 350 metrów wysokości i 70 pięter. Niemal cała konstrukcja powstanie z drewna. Gigant stanie w Tokio, będzie kilkakrotnie wyższy od najwyższych drewnianych budynków w świecie.

Dotychczas najwyższym budynkiem z drewna na świecie jest Brock Commons Tallwood House (53 m.) wybudowany przez British Columbia w Vancouver w Kanadzie.

Wieżowiec będzie budowany przez dwie dekady i ma być oddany do użytku w 2041 r., na 350-lecie założenia koncernu Sumitomo Group. Koszt tego przedsięwzięcia to ogromna suma 5,6 mld USD. Dla porównania to mniej więcej połowa rocznego budżetu Polski na cele obronne.

Budynek będzie wzorował się na japońskich drewnianych pagodach. W tym jednym z najbardziej narażonych na sejsmiczne wstrząsy kraju, tylko 2 pagody z 1400 zawaliły się w ciągu ostatnich 500 lat.

Wynika to z japońskiego geniuszu architektonicznego polegającego na budowaniu konstrukcji wokół ogromnego filaru biegnącego przez środek budynku. Sekret polega na tym, że piętra nie są ze sobą połączone na stałe, dzięki czemu mogą się niezależnie od siebie poruszać, a energia zostaje odprowadzona do ziemi.

W wieżowcu W350 będzie zastosowana podobna idea. Oś konstrukcji będzie wykonana z żelaza i betonu, a cała reszta budynku z drewna, dzięki czemu energia wstrząsów będzie rozchodziła się równomiernie od podstaw oraz na boki.

Japończycy mają różne pomysły na zniwelowanie skutków trzęsienia ziemi: gumowe amortyzatory umieszczone u podstaw każdej kolumny, potężne tłumiki drgań na dachu, fundament z czujnikami i z kompresorem podnoszący budynek na kilka centymetrów. W ten sposób jest chronione kilkaset wieżowców w Tokio.

