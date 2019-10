Jarosław Kaczyński wprost atakuje Konfederację! „Co ona zrobi jeśli dostałaby się do parlamentu to Bóg jeden raczy wiedzieć”

Konfederacja w wewnętrznych sondażach PiS-u musi mieć duże poparcie bo zaatakował ją sam Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej pojawił się w sobotę w Bielsku-Białej, gdzie ostro skrytykował „totalną opozycje” i właśnie Konfederację.

Jarosław Kaczyński sporą uwagę poświęcił konkurentom Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie będę ich dzielił, bo w gruncie rzeczy, może z wyjątkiem Konfederacji, co ona zrobi jeśli dostałaby się do parlamentu to Bóg jeden raczy wiedzieć. Jeśli chodzi o pozostałe partie, to jest jedna partia w trzech odmianach. Jedna partia antyPiS – mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Bielsku-Białej.

Jak twierdzi Kaczyński, to co one zapowiadają liderzy Koalicji Obywatelskiej to jest „likwidacja demokracji”.

– Skoro już nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło dojść do władzy, to można osiągnąć wobec partii, która ma ogromne poparcie społeczne, tylko metodami niedemokratycznymi – dodał prezes PiS.

Źródło: wp.pl