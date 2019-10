Niemcy wsadzą Jasia Fasolę? Senat zdecydował o karaniu więzieniem za „znieważenie” unijnej flagi i „hymnu” eurokratów [WIDEO]

Wyższa izba niemieckiego parlamentu przegłosowała nowe prawo, które przewiduję karę grzywny i do 3 lat więzienia za niszczenie unijnej flagi i kpienie z „Ody do radości”, Beethovena, którą eurokraci uważają za swój hymn. Dalsze decyzje należą do izby niższej – Bundestagu

Dziennik „Die Welt” poinformował, że niemiecki Senat – Bundesrat, składający się z przedstawicieli landów, przyjął prawo mówiące o poszanowaniu unijnych symboli. Kto niszczy flagę UE, lub parodiuje, kub wyszydza „Odę do radości” może na 3 lata wylądować w więzieniu. Dalsze decyzje nalezą jeszcze do niższej izby – Bundestagu. Na razie nie wiadomo kiedy miałoby się odbyć ostateczne głosowanie.

Cenzorskie, ograniczające swobodę wypowiedzi projekty zmian w niemieckim prawie pojawiły się na początku roku. Wtedy zobowiązano organy ścigania do podjęcia stanowczych działań mających „zapobiegać niszczeniu, czy znieważaniu unijnych symboli”. Jak pisała wtedy „Saarbrücken Zeitung” chodzi o wszelkie akcje mające „podważać europejskie wartości”. Później zaczęto prace nad przepisami mającymi ułatwić egzekucję ochrony symboli eurokratów.

Jak do tej pory prawo chroniło nie tylko flagę i hymn Niemiec, ale także innych państw. Teraz te same przepisy mają dotyczyć instytucji zagranicznych.

Chronieni są także przywódcy innych państw. Z tych paragrafów mało nie skazano lewicowego komika Jana Böhmermanna, który stanął przed sądem za obrażanie prezydenta Turcji Erdogana. Ostatecznie jednak oddalono zarzuty.

Niemcy nie są jedynym krajem, który chce narzucić unijna symbolikę. Rząd Macrona zmusił wszystkie instytucje, w tym szkoły do wywieszania obok francuskich flag unijnych.

Po wprowadzeniu nowego prawa w Niemczech być może nie będzie mógł występować słynny brytyjski komik Rowan Atkinson – „Jaś Fasola”. Jego wykonanie „Ody do Radości” zaprowadzić by go mogło wprost do niemieckiego więzienia.