Paweł Kukiz ostro o hipokryzji po śmierci Morawieckiego. „Był odpychany przez blisko ćwierć wieku”

Paweł Kukiz, lider listy PSL w Opolu, był gościem programu „Śniadanie w Polsat News”, gdzie wspominał zmarłego Kornela Morawieckiego. Marszałek senior z list Kukiz’15 wszedł przed czterema laty do Sejmu.

Pierwszym z tematów poruszanych w programie Polsat News było wspomnienie po ojcu premiera Kornelu Morawieckim. Paweł Kukiz zdradził, że proponował on liderowi Kukiz’15 wspólny start do Sejmu, przy okazji mówiąc, że „PiS go nie chce”.

– Był odpychany przez blisko ćwierć wieku. Również przez tych, którzy wczoraj lali krokodyle łzy siedząc w pierwszych rzędach w kościele – zaczął ostro Paweł Kukiz. – Dla mnie pobyt na tej mszy pożegnalnej był dość przykry. Miałem różne myśli dot. właśnie hipokryzji.

Paweł Kukiz wspomniał rozmowę przedwyborczą, którą odbył z Kornelem Morawieckim. Ten pytał go o możliwość wspólnego startu WiS-u i Kukiz’15. – Odpowiedziałem: przepraszam cię, ale ty masz tak PiS-owski wizerunek w tej chwili, że ja nie bardzo widzę miejsce – powiedział nowy PSL-owiec.