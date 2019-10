Rozbito ogromną siatkę pedofilów. Lider homoseksualista otrzymał dożywocie. Dopuszczał się najbrutalniejszych praktyk seksualnych

Szkocka policja rozbiła grupę pedofilów. To była jedna z największych siatek pedofilskich rozpracowanych na Wyspach. Tworzyło ją około 70 Brytyjczyków i 140 mężczyzn w innych krajach. Najwyższy wyrok – dożywocie, otrzyma znany działacz LGBT James Rennie. W sumie zostało skazanych 8 pedofilów.

Policja przejęła aż 125 tys. zdjęć z pornografią dziecięcą, w tym sceny dokonywanych gwałtów na małych dzieciach.

Homoseksualista James Rennie to szef finansowanej przez państwo organizacji LGBT Youth Scotland, która doradzała nastolatkom odkrywającym u siebie skłonności homoseksualne. Rennie, otrzymywał od rządu 40 tysięcy funtów (około 200 tysięcy złotych) rocznie.

Żądał wprowadzenia do szkockich szkół lekcji o homoseksualizmie. Domagał się też umożliwienia homoseksualistom adoptowania dzieci.

Ten zboczeniec, który dopuszczał się „najbrutalniejszych praktyk seksualnych”, był gościem szkockiego parlamentu, gościł w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street w Londynie oraz gościł na przyjęciach urządzane przez członków rodziny królewskiej.

Ten znany aktywista gejowski i jak się okazało pedofil, został skazany za molestowanie synka swoich przyjaciół, którzy zostawiali dziecko pod jego opieką. Proceder miał miejsce niemal od urodzenia chłopca do momentu, gdy skończył cztery lata. Podczas molestowania Rennie robił zdjęcia i nakręcał filmy, które przekazywał innym członkom pedofilskiej siatki. Pozwalał im również słuchać przez telefon, jak gwałci niemowlę.

Matka dziecka musiała podczas procesu obejrzeć materiały nakręcone przez pedofila. Podobno przedstawiały one „najbrutalniejsze praktyki seksualne”.

Rennie dopuścił do swej ofiary zarażonego HIV pedofila psychopatę Neila Strachana (dostał dożywocie, wyjdzie najwcześniej po 16 latach). Odnaleziono też zdjęcia przedstawiające Strachana molestującego inne 18-miesięczne dziecko.

Te ohydne zbrodnie spowodowały wzmożoną dyskusję na temat związku pedofilii z homoseksualizmem. Szkoccy homoseksualiści schowali głowę w piasek i nie chcą na te temat rozmawiać. Tego tematu nie da się jednak uniknąć. Fakty w Wielkiej Brytanii raczej potwierdzają ten związek niż mu zaprzeczają.

– Kilka lat temu, gdy jeszcze nie był to temat tabu, policja udostępniła statystki dotyczące molestowania dzieci. W zależności od regionu od 23 do 43 procent tych przestępstw było sprawką gejów. Zważywszy, że stanowią oni 1, góra 2 procent społeczeństwa, mamy do czynienia z wielką nadreprezentacją – powiedziała „Rzeczpospolitej” brytyjska specjalistka ds. wychowywania dzieci Lynette Burrows, ktora twierdzi, że w tej sprawie knebluje się usta.

– Gdy wypowiadam się w BBC, zabraniają mi mówić o tym niewygodnym fakcie. Niestety, prawda jest taka, że wielu gejów czuje pociąg do małych chłopców – dodała Burrows.

Źródło: Rzeczpospolita