Sławomir Mentzen masakruje „osiągnięcia” gospodarcze PiS. Przerażająca rzeczywistość. „Ileż to było nadymania się…”

To co w ostatnim czasie robi Sławomir Mentzen na pomysłach i „dokonaniach” PiS w dziedzinie gospodarki to prawdziwy gwałt intelektualny. Jeden z liderów konfederacji nie pozostawia suchej nitki między innymi na obietnicach premiera Morawieckiego.

– Ileż to było nadymania się, prezentowania swych wizji w PowerPointcie i wmawiania całej Polsce, że wraz z urzędnikami i politykami PiS Mateusz Morawiecki pokaże przedsiębiorcom jak powinno się zarządzać firmą w XXI wieku. Państwo miało wziąć na siebie ciężar wskazywania palcem przedsiębiorcom kierunków rozwoju, miało odbudować polski przemysł, wreszcie miało samo produkować zaawansowany technologicznie sprzęt i przenieść naszą gospodarkę w świat nowoczesności – pisze Mentzen, w swoim wpisie na profilu facebookowym.

Wszyscy pamiętamy obietnice składane przez premiera Mateusza Morawieckiego, a w szczególności prezentacje, na których to opowiadano, jaki dobrobyt przyniosą Polsce rządy partii Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna.

– Inwestycje miały urosnąć z 20 do 25% PKB. Tymczasem spadły do 18%, do poziomu najniższego od 1995 roku. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne miały rosnąć, a spadły poniżej poziomu z 2015 roku. Udział przemysłu w PKB w ramach reindustrializacji miał rosnąć, a od 2017 roku spada i wrócił już do poziomu z 2015 roku. Zaraz zejdzie zresztą niżej, bo produkcja przemysłowa spada już 11 miesiąc z rzędu. Wydatki na B+R miały wzrosnąć do 2% a wynoszą 1% PKB – podaje Mentzen.

„Sukces” gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości najlepiej widać na przykładzie programu 500+, który tak usilnie prezentowany jest jako odbudowa dzietności w Polsce.

Wszędzie słyszymy o wielkim sukcesie programu 500+. Na czym, do jasnej cholery, ten sukces ma polegać?! Liczba urodzeń od jesieni 2017 roku spada. Nie doszło do żadnego odwrócenia trendu, dzietność dalej jest śmiesznie niska. Za to wydalaliśmy 70 mld zł. Gdzie jest ten sukces? – wskazuje jeden z liderów Konfederacji.

