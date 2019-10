Stanisław Michalkiewicz brutalnie o pomyśle Agnieszki Holland. „Gdybym miał z nią bliskie spotkanie 3 stopnia, to odczuwałbym zalęknienie”

– Jak ja bym miał bliskie spotkania 3 stopnia z Panią reżyserową, to odczuwałbym zalęknienie. Nie żebym obawiał się, że pani reżyserowa mi coś zrobi, tylko na tle estetycznym – mówi ironicznie Stanisław Michalkiewicz, komentując niedawne pomysły Agnieszki Holland.

Przypomnijmy, słynna pani reżyser zaproponowała, aby mężczyznom odebrać prawa wyborcze na najbliższe 12 lat. Jej zdaniem bowiem, miałoby to zbawienny wpływ na politykę w Polsce.

Do tych szalonych pomysłów odniósł się niezależny publicysta Stanisław Michalkiewicz, który pomysły nie określił wprost jako głupiego, ale wskazał jego podstawowe wady.

– Pani reżyserowa przecenia, że kobiety nie miały żadnych praw. No miały i to całkiem spore. Bardzo charakterystycznym przykładem jest przypadek Messaliny, żony cesarza Klaudiusza, który później jej musiał spuścić bęcki za to, że tych praw za bardzo nadużywała – zaczął Michalkiewicz.

– Znamy przykłady wielu kobiet, które się wybiły i kręciły polityką całych państw (…) Nie wiem, czy pani reżyserowa wolałaby, żeby to ona była królem, a nie tą metresą. No ale takie są warunki na świecie – dodawał.

– Kobiety ze sobą rywalizują, a o co? O względy mężczyzn. Gdyby kobiety miały decydować o polityce, to ten chaos nie trwałby przez pierwsze 4 lata, tylko przez 120 lat, bo władzy raz zdobytej nie oddaje się nigdy – skomentował publicysta.

– Zwłaszcza kobiety, jeśli posmakowałyby w tej władzy, władza jest potężnym afrodyzjakiem, o czym może pani reżyserowa nie wie, bo nigdy nie posiadała władzy, poza władzą na planie. Widzimy do jakich ciekawych i bardzo niebezpiecznych koncepcji prowadzi klimaterium i klimakterium – podkreślił.

Michalkiewicz dodał, że kobiety są bardziej emocjonalne od mężczyzn. – Dlatego lepiej z tym nie eksperymentować. Jak teraz jest to wiemy, ale jakby było, gdyby kobiety o wszystkim decydowały, to jeszcze nie wiemy. Pewnie by było znacznie gorzej, niż jest – podsumował publicysta „Najwyższego Czasu”.

Źródło: YouTube: Stanisław Michalkiewicz