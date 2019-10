Szykujcie ciepłe kurtki i buty! Nad Polskę nadciąga arktyczny mróz. Da popalić [PROGNOZA POGODY]

To zdecydowanie koniec lata w Polsce! Możemy już zapominać o lekkich, zwiewnych ubraniach, na rzecz ciepłych kurtek, butów i szalików. Pierwszą zmianę poczujemy już niedługo i da ona nieźle popalić osobom uwielbiającym ciepło.

Choć niedziela w większości kraju będzie słoneczna, to temperatura zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczać. 3 stopnie na plusie na wschodzie kraju oraz Podhalu, do maksymalnie 9 na zachodzie, to na pewno nie jest wymarzona pogoda na weekend.

Jak podają meteorolodzy z IMGW, na Kasprowym Wierchu warstwa śniegu ma już 12 cm. W nocy spodziewane były kolejne opady. Warunki w wysokich partiach gór nie są dobre do wędrowania turystycznego bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu.

W najbliższych dniach nie możemy liczyć na zmianę pogody. Co prawda w ciągu dnia, jeszcze nie zobaczymy wartości temperatur typowych dla zimy, ale jak wskazują eksperci, powoli powinniśmy zacząć przyzwyczajać się do myśli, że wielkimi krokami do Polski zbliża się zima.

Źródło: IMGW / Pogodynka.pl / NCzas.com