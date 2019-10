Wiadomo, na co przeznaczono pieniądze ze zbiórki na puszkę Pawła Adamowicza. Szczytny cel – zobacz jaki!

Przypomnijmy, że zebrano aż 16 mln złotych, podczas internetowej zbiórki po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Teraz zdecydowano na co zostaną wydane pieniądze. Cel jest szczytny.

– „Ostatnia puszki prezydenta Pawła Adamowicza” została rozdysponowana. Dzięki pomysłodawczyni akcji Patrycji Krzymińskiej oraz niezwykłej ofiarności Polaków i osób z całego świata zebrano prawie 16 mln zł. Dziękuję wszystkim za wasze wielkie serca. Pamiętajcie, że dobro wraca – poinformowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Cała suma pieniędzy została przeznaczona na medyczne akcesoria. Do gdańskich szpitali trafi m.in. karetka typu N, wyspecjalizowana w ratowaniu noworodków, dwa rezonanse magnetyczne, echokardiograf, dwa system monitorowania pacjenta, dwa aparaty do znieczulania, głowica echo do ultrasonografu, trzy materace przeciwodleżynowe, fotel kąpielowy czy laser do leczenia blizn pooparzeniowych.

Sama akcja „Ostatniej puszki Pana Prezydenta dla WOŚP” została zorganizowana przez Patrycję Krzemińską. Impulsem do tak szczytnej akcji, była tragiczna śmierci Pawła Adamowicza w czasie finału WOŚP 13 stycznia w Gdańsku.

Źródło: Rzeczpospolita