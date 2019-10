Schetyna żąda od liderów innych partii deklaracji za darmo. Chodzi o Jarosława Kaczyńskiego

Proszę o jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od czterech lat systematycznie go niszczy – apelował w niedzielę do pozostałych ugrupowań opozycyjnych szef PO Grzegorz Schetyna.

Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Schetyna zaapelował „do wszystkich sił opozycji, do PSL z Kukizem’15, do SLD, Razem i Wiosny, a także do „Konfederacji” o jasne opowiedzenie się przeciwko liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

„Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od czterech lat systematycznie go niszczy” – powiedział.

Zwracając się do liderów ugrupowań opozycyjnych powiedział, że oczekuje od nich „jasnego zapewnienia: po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim”. „Większość Polek i Polaków tego od nas oczekuje. By jutro mogło być lepsze” – powiedział Schetyna.

Komentarz:

1. Żaden rozsądny polityk nie składa deklaracji za darmo – ponieważ wtedy sam coś daje, a w zamian nic nie otrzymuje.

2. Nikt nie będzie krępować sobie rąk przed wyborami, kiedy wynik jest nieznany.

3. Celem każdej partii jest władza, a nie bycie w opozycji.

Źródło: PAP, nczas.com