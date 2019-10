Amerykański senator chce wyrzucić Turcję z NATO! Grozi Erdoganowi także w inny sposób

Wpływowy republikański senator, Lindsey Graham, zapowiedział, że Turcja zostanie zawieszona w prawach członka Sojuszu Północnoatlantyckiego jeżeli rozpocznie inwazję w Syrii.

Lindsey Graham zapowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych, iż będzie domagał się zawieszenia Turcji w prawach członka NATO, w przypadku gdyby turecka armia dokonała inwazji na tereny kontrolowane przez Kurdów w północnowschodniej Syrii.

Senator ujawnił, że szykowana jest ponadpartyjna ustawa, która nałoży sankcje na Ankarę gdyby do takiego ataku doszło.

W pracach nad ustawą ma uczestniczyć demokratyczny senator Chris Van Hollen z Maryland. Ustawa ma być tak przygotowana, aby nie mogła zostać zawetowana przez prezydenta Donalda Trumpa.

Graham podkreślił zasługi syryjskich Kurdów, którzy byli sojusznikiem USA i przy wsparciu amerykańskich wojsk pokonali ISIS.

Zwrócił także uwagę, iż oznacza to oddanie Kurdów i Syrii na łaskę Rosji, Turcji i Iranu.

Jest to reakcja na „zielone światło” dla działań w Syrii jakie otrzymała Turcja od Donalda Trumpa. Graham był dotychczas jednym z tych republikańskich senatorów, którzy popierali działania amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie i uważany jest za zwolennika twardej polityki wobec Rosji i Iranu.

We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate.

