Dziki jeleń wparował do salonu fryzjerskiego! Ludzie wpadli w panikę [VIDEO]

Ludzie byli w szoku. W pewnym momencie jeleń wparował do salonu fryzjerskiego siejąc panikę wśród klientów. Jedna z klientek, która czekała na zwolnienie fotela, została raniona przez dzikie zwierzę. Jeleń wybił okno porożem i wskoczył do środka salonu fryzjerskiego w Nowym Jorku. Wszytko zostało nagrane.

Jak widzimy na nagraniu, jeleń wskakuje do zakładu fryzjerskiego w miejscowości Lake Ronkonkoma w stanie Nowy Jork. To nagranie staje się hitem internetu.

Na nagraniu widzimy jak jeleń przeskakuje klientkę siedzącą na sofie, rozbijającą szybę salonu. W tym czasie jedna z fryzjerek po prostu obcinała włosy klientowi. Zwierzę upadło na podłogę, ale zaraz zerwało się na nogi, doszczętnie demolując pomieszczenie.

– Szczęka mi opadła. Kiedy usłyszałam huk, pomyślałam, że to samochód. Ale kiedy odwróciłam się, zobaczyłam jelenia – opowiada Jenisse Heredia, właścicielka salonu fryzjerskiego.

– Nie spodziewałam się, że to może się wydarzyć przy tak ruchliwej ulicy. Prowadzę zakład od półtora roku i pierwszy raz spotykam się z czymś takim. I mam nadzieję, że po raz ostatni – dodała właścicielka.

Jedyną osobą, która ucierpiała starcie z jeleniem była klientka nad, którą przeskoczył jeleń. Kobieta po tej niebezpiecznej sytuacji, zgłosiła się do lekarza z lekkimi obrażeniami głowy i nogi.

Poniżej nagranie.

Surveillance footage captures a confused deer crashing through a salon window, starling customers before fleeing the scene. A customer seated in the waiting area suffered non-threatening injuries. https://t.co/YD0lFkkkfH pic.twitter.com/B42zRkbvbt

— ABC News (@ABC) October 6, 2019