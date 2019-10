Eko-terroryści w ramach walki z klimatem zablokowali Londyn! Aresztowano 21 osób [VIDEO]

Brytyjska policja aresztowała w poniedziałek rano w Londynie 21 osób, które blokowały drogi i budynki rządowe w ramach rozpoczynającej się dwutygodniowej kampanii zwracającej uwagę na – ich zdaniem – zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.

Aktywiści z organizacji Extinction Rebellion, która nawołuje do pilnych działań na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych, planują protestować przez dwa tygodnie w ok. 60 miastach na świecie, oprócz Londynu także m.in. w Berlinie, Nowym Jorku i Sydney.

Jak zapowiadają, demonstracje w brytyjskiej stolicy będą pięć razy liczniejsze niż te, które miały miejsce w kwietniu. Spodziewają się oni, że w ciągu dwóch tygodni protestów w Londynie weźmie w nich udział ok. 30 tys. osób.

W Londynie w poniedziałek rano jej działacze, zamykając się w samochodach, zablokowali most i kilka ulic w dzielnicy Westminster, gdzie mieszczą się budynki rządowe. Z kolei przed siedzibą ministerstwa obrony odbyła się pikieta. W ciągu dnia planowane są podobne blokady w pobliżu siedziby parlamentu i na Trafalgar Square, jak również siedząca manifestacja na lotnisku London City.

Jak powiedział rzecznik londyńskiej policji, w poniedziałek do godz. 8 rano (godz. 9 w Polsce) w związku z protestami aresztowano 21 osób.

W Australii i Nowej Zelandii, gdzie z racji różnicy czasu zaczęły się one najwcześniej, zatrzymano już kilkadziesiąt osób.

Kwietniowe protesty Extinction Rebellion w Londynie trwały przez 11 dni. W ich czasie aresztowano ponad 1000 osób, z czego 850 postawiono różne zarzuty naruszania porządku publicznego, a dotychczas 250 z nich uznano za winne.

W zeszłym tygodniu londyńska policja poinformowała o zmobilizowaniu tysięcy dodatkowych funkcjonariuszy w związku z protestami i zapowiedziała, że każdy, kto złamie prawo, nawet podczas pokojowych demonstracji, musi się liczyć z aresztowaniem.

Police are cutting Extinction Rebellion protesters out of a car that’s parked in the middle of the road outside the Department of Defence.

I’m told there have been around least a dozen arrests here already. @LBC pic.twitter.com/WzV19swz2D

— Rachael Venables (@rachaelvenables) October 7, 2019