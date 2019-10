Jacek Wilk z Konfederacji przypomina, że tylko do wtorku można dopisać się do listy wyborców

Poseł Jacek Wilk przypomina wszystkim, którzy zamierzają głosować poza miejscem zamieszkania, że czas na dopisanie się do spisów wyborców upływa we wtorek 8 października.

Apel Jacka Wilka, jest niezwykle ważny biorąc pod uwagę popularność Konfederacji między innymi wśród studentów. Jeżeli ich edukacja obywa się poza miejscem, gdzie są zameldowani mogą oni nie mieć możliwości zagłosowania o ile nie dopiszą się do spisu wyborców w wybranym przez siebie mieście.

Sama procedura jest dziecinnie prosta. Mając konto w banku można to zrobić w 10 minut przez Internet składając wniosek na www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow.

Do wykonania są zaledwie 4 kroki.

1. Zaloguj się na stronie www.gov.pl

2. Z dwóch opcji – Profil Zaufany i e-dowód wybierz tą pierwszą

3. Zaloguj się do ePUAP jeśli posiadasz login i hasło lub za pomocą swojego banku

4. Po zalogowaniu się na swoje konto załóż profil zaufany

Można oczywiście złożyć wniosek w urzędzie gminy, na obszarze której chcesz oddać głos.

Jacek Wilk apeluje aby przypominać o tej kwestii znajomym i udostępniać na swoich profilach!

Apele posła Konfederacji są jak najbardziej uzasadnione. O ile ugrupowanie cieszy się bardzo wysokim poparciem wśród młodszej części elektoratu to problemem jest jego mobilizacja. To własnie niska frekwencja młodych zdecydowała o tym, że Konfederacja nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.