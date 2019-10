Jarosław Kaczyński pewny swego. Lider Prawa i Sprawiedliwości ujawnia plan na pierwsze 100 dni nowego rządu

Kampania wyborcza dobiega końca, a wszystkie sondaże wskazują na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak faktycznie będzie, przekonamy się 13 października. Jednakże już w poniedziałek Jarosław Kaczyński wraz z Mateuszem Morawieckim ujawnili plany na pierwsze 100 dni nowego rządu.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wystąpili na poniedziałkowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tematem było pierwsze 100 dni działań rządu w razie zwycięstwa w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

– Chcieliśmy zapowiedzieć coś, co odnosi się do tej wartości, którą wnieśliśmy do polskiego życia publicznego i którą chcemy podtrzymywać. Tą wartością jest wiarygodność. Zapowiedzieliśmy przed poprzednimi wyborami, że zrealizujemy pewien program i ten program został zrealizowany. I wtedy też mówiliśmy o tym, co zrobimy w ciągu pierwszych 100 dni – powiedział Kaczyński.

Tym samym prezes PiS wskazał, że chodzi przede wszystkim o mały ZUS dla przedsiębiorców, 13. i 14. emeryturę, pakiet badań kontrolnych dla osób po 40. roku życia, 100 obwodnic średnich i mniejszych miast, a także doprowadzenie do wyrównania dopłat dla polskich rolników.

– Nie chcemy Europy podwójnych standardów. Chcemy Europy wysokich standardów, która traktuje polskich rolników i polską wieś na równi z innymi. Te 5 punktów to nasze zobowiązanie. Chcemy zawrzeć pakt z obywatelami. Chcemy, aby polski model państwa dobrobytu służył wszystkim Polakom – dodał Morawiecki.

Źródło: se.pl