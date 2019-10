Kolejna kampanijna wpadka PO. Poseł Olszewski chwali się poparciem oszusta [VIDEO]

Paweł Olszewski, poseł PO zaliczył poważną wpadkę na finiszu kampanii wyborczej. Pochwalił się poparciem człowieka, który był skazany za oszustwo.

Olszewski opublikował na Twitterze film z poparciem ze strony Jana Lewana, piosenkarza skazanego w 2003 roku w USA za oszustwa finansowe.

– Gdybym powrócił do Bydgoszczy, to bym głosował na Pawła Olszewskiego, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic dla Bydgoszczy. He is the man for you! – mówi Lewan na nagraniu.

🔵 Słynny Jan Lewandowski (Jan Lewan) pochodzi z Bydgoszczy i popiera moją kandydaturę. Bardzo dziękuję, to niezwykle miły gest 😊👍

🔵 Jan Lewan, czyli postać, którą w filmie The Polka King zagrał znakomity aktor Jack Black.

🔵 Janku, dziękuję i do zobaczenia w Bydgoszczy ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/EosaGI6Bmf — Paweł Olszewski (@PawelOlszewski) October 7, 2019

Kampania Platformy Obywatelskiej jest wyjątkowo słaba i pełna wpadek. Skandalistka Jachira, taśmy Neumanna czy teraz poparcie ze strony oszusta.

