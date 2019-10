Makabryczne selfie! Nie żyje panna młoda i trzy inne osoby. Podczas robienia zdjęcia doszło do strasznego wypadku

Panna młoda i trzej członkowie jej rodziny zginęli podczas robienia sobie selfie na tamie wodnej. Wystarczyło, że się jedna z tych osób poślizgnęła.

To tragiczne wydarzenie miało miejsce na tamie zapory Pambaru w stanie Tamil Nadu (południe Indii). Osoby robiły sobie zdjęcie i trzymały się jednocześnie za ręce. Upadek jednej, pociągnął do wody następne.

Przeżył tylko pan młody, który selfie wykonywał i trzymał w rękach tylko aparat. Mężczyzna wskoczył do wody i udało mu się uratować jedną z kobiet, ale reszta grupy utonęła. Jedną z ofiar był 14-latek.

Fotografowanie się w niebezpiecznych miejscach czy sytuacjach bywa groźne. Według badań przeprowadzonych w ub. roku przez naukowców z All Indian Institute of Medical Sciences, podczas robienia sobie selfie w latach 2011–2017 zginęło w sumie 259 osób.

Na pierwszym miejscu fotograficznej głupoty są Hindusi, a za nimi obywatele takich państw jak Rosja, Stany Zjednoczone i Pakistan. Niektóre ​​południowoazjatyckie kraje wprowadziły nawet dla bezpieczeństwa „strefy bez selfie”.

