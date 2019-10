Nowe taśmy Neumanna! PSL nazywa oszustami, a nieprzydatnym politykom sugeruje, aby spie***lali

Rządowa TVP Info opublikowała nowe „taśmy Sławomira Neumanna”. Polityk Platformy Obywatelskiej w niewybrednych słowach komentuje zbliżające się w 2018 roku wybory samorządowe, a o swoich powiatowych koalicjantach z PSL-u mówi per „oszuści”.

– Będziemy popierać nawet takich, którzy nam się nie podobają. Tak jak Majchrowskiego w Krakowie. My nie gramy o wybory samorządowe, one są c***j. Naszym koalicjantem jest PSL w powiecie, chociaż są oszustami – mówi Neumann.

Jedna z taśm pochodzi z listopada 2017 r. Jak podało TVP Info, w biurze Platformy Obywatelskiej w Gdańsku trwało wtedy spotkanie działaczy partii z Tczewa z szefem pomorskich struktur PO Sławomirem Neumannem.

– My, jako odpowiedzialna opozycja, chcemy wygrać 102 miasta prezydenckie i nie możemy przeciwko prezydentom, którzy tam urzędują nastawiać innych kandydatów. Nie będzie innych kandydatów, nie będzie na to żadnej zgody. Będziemy popierać nawet takich, którzy nam się nie podobają. Tak jak Majchrowskiego w Krakowie – mówił Neumann.

– To są k***a trudne decyzje, to nie są mili goście. Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje ku***cy i zęby go bolą, ale to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, żeby w niedzielę k***a wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym, że przegrał wybory. My nie gramy o wybory samorządowe, one są c***j, one są ważne, ale to jest c***j, mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas k***a i PiS rządzi drugą kadencję – to drugi z opublikowanych cytatów.

Patriota Platformy

Dyskusja toczy się wokół kandydata PO na prezydenta Tczewa. Urzędujący wówczas Mirosław Pobłocki miał zarzuty o przekroczenie uprawnień, podejrzewano go również o to, że przez jego niewłaściwe decyzje miasto na sprzedaży gruntów straciło milion złotych.

– W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś, k***a, kto będzie. Znaczy w dupie, może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi: Kowalski Jan będzie i c***j mnie obchodzi Mirek, co ty masz do niego, czy uważasz, że on jest, k***a, ekspertem czy nie. W dupie to mamy. Chodzi o zasady, o politykę, k***a, a nie o pie***lety – mówił Neumann.

– Ja jestem patriotą Platformy od początku i, k***a, dla mnie Platforma jest wartością, jak ktoś nie chce być albo dostaje ofertę i nie chce być, to jest jego, k***a, problem. Jak jest dla nas przydatny, to trzeba go wykorzystać, jak nie jest – niech spie***la – kontynuował.

Neumann: nie zrezygnuję z kandydowania do Sejmu

W niedzielę Sławomir Neumann zrezygnował z szefostwa w klubie PO-KO. Nie zamierza jednak zrezygnować z kandydowania do Sejmu. Jest „jedynką” KO w okręgu gdańskim.

– Nie zrezygnuję z kandydowania do Sejmu. Akurat tak się składa, że dzisiaj można się poddać weryfikacji wyborców, za tydzień – powiedział w poniedziałek na antenie RMF FM polityk.

– To były słowa, które padały w emocjach i na prywatnym spotkaniu działaczy naszej partii, trochę opisujące ich sytuację. Żałuję. Mam tam wielu przyjaciół i znajomych. W Tczewie wszyscy wiedzą czego dotyczyła ta rozmowa, dotyczyła złych działań naszego tczewskiego koła – kontynuował Neumann.