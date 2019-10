Ostatni moment na dopisanie się do rejestru wyborców. To bardzo proste. Jak to zrobić? [PORADNIK VIDEO]

Wszyscy, którzy 13 października będą przebywać poza miejscem zameldowania, mają ostatnie godziny na dopisanie się do rejestru wyborców. Jest kilka możliwości, by tego dokonać, a najłatwiejsza, drogą elektroniczną, zajmuje ledwie kilka chwil.

Tylko do wtorku 8 października można dopisywać się do spisu wyborców. To opcja dla wszystkich, którzy w dniu wyborów nie będą przebywać w miejscu stałego zamieszkania i jednocześnie nie mają możliwości pobrania zaświadczenia z urzędu gminy.

Każdy może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym. Wcześniej jednak musi złożyć stosowny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Ten składa się w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos.

Wniosek internetowy

Można tego dokonać internetowo poprzez profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl. Cała procedura trwa maksymalnie pięć minut.

Jeśli ktoś nie posiada profilu zaufanego, jego założenie jest bardzo proste. Można do tego wykorzystać np. internetowe konto bankowe. W niektórych przypadkach jednak bank może poprosić o potwierdzenie tożsamości.

Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której chcemy głosować. Należy w nim podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania oraz adres czasowego przebywania.

Zaświadczenie z urzędu gminy

Osoby, które w najbliższych dniach przebywają w miejscu zamieszkania, ale wiedzą, że 13 października będą w innym miejscu, muszą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Czas na to jest do piątku 11 października.

Zaświadczenie pobiera się w urzędzie gminy, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców, czyli w miejscu zameldowania.

Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

Nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia. Zaświadczenie może zostać wydane tylko raz, dlatego ważne jest, by nie zgubić go lub nie zniszczyć.