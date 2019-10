PILNE! Tureckie myśliwce zbombardowały przejście graniczne w Syrii. To początek inwazji? [VIDEO]

Tureckie myśliwce zbombardowały przejście graniczne między Irakiem i Syrią w miejscowości Semalka. Może to oznaczać, iż początek inwazji na Syrię jest bliski.

To właśnie przez to przejście dokonywane są transfery broni z irackiego Kurdytstanu do kontrolowanych przez Kurdów terenów w północno-wschodniej Syrii.

Pojawiają się także doniesienia o ostrzale artyleryjskim pozycji zajmowanych przez SDF prowadzonym przez turecką armię.