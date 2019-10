Przedsiębiorcy nie chcą szalonych pomysłów PiS. Tylko Konfederacja ma dobre pomysły na prawo, podatki i ZUS

Czego oczekują od przyszłego rządu szefowie wielkich firm i organizacje biznesowe? Przede wszystkim zastopowania szalonego tempa tworzenia nowego prawa oraz wycofania się z planów skokowego podniesienia płacy minimalnej. Niestety takie postulaty głosi jedynie Konfederacja, a PiS, który prawdopodobnie wygra zbliżające się wybory, ma inny plan.

Rząd, który zabierze się do pracy po wyborach, nie będzie musiał długo głowić się nad programem dla gospodarki. Punktem wyjścia do jego opracowania mogą być postulaty, które na prośbę „Rzeczpospolitej” przedstawili szefowie czołowych firm z istotnych branż, a także najważniejsze organizacje biznesowe – czytamy w dzienniku ‚Rzeczpospolita”.

Jak podaje gazeta, większość postulatów to jednocześnie zachęta do działania, z jednym istotnym wyjątkiem. Ten dotyczy tworzenia prawa. Tutaj biznes jednogłośnie postuluje zahamowanie legislacyjnej gorączki ostatnich czterech lat.

Z informacji dziennika „Rz” wynika, że przedsiębiorcy przekonują, że należy wycofać się z planów zniesienia limitu 30-krotności składki na ZUS i skokowego planu podwyższenia płacy minimalnej. Dodatkowo zwiększają i tak już wysoki w Polsce klin podatkowy, czyli pozapłacowe koszty pracy, które w coraz większym stopniu obciążają firmy.

Według „Rz”, ich obniżenie wpisały na swoje listy zadań dla nowego rządu, wszystkie organizacje biznesowe.

Wśród postulatów wobec nowej ekipy rządzącej jest także zniesienie ograniczeń handlu w niedzielę – pisze dziennik.

Jedynie Konfederacja ma w swoim programie postulaty zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców. W przypadku gdy PiS nie uzyska samodzielnej większości, co jest bardzo prawdopodobne, to będą musieli szukać koalicjanta. I tutaj jest szansa na to, że etatystyczne i socjalistyczne pomysły PiS zostaną zastopowane przez wolnościowych Konfederatów.

Źródło: PAP