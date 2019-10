Winnicki odpowiedział na apel Schetyny i postawił warunki przyszłym koalicjantom. Dosadnie odniósł się też do skandalicznej wypowiedzi Wałęsy [VIDEO]

Robert Winnicki odpowiedział na niedzielny apel Grzegorza Schetyny w sprawie koalicji z PiS. Namawia także polityków Koalicji Obywatelskiej, aby nie zapraszali już więcej Lecha Wałęsy.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej jeden z liderów Konfederacji, Robert Winnicki odpowiedział na wezwanie Grzegorza Schetyny skierowane do partii opozycyjnych do złożenia deklaracji, iż nie wejdą one w koalicję z PiS.

– Konfederacja wejdzie w koalicję z tymi, którzy spełnia dwa postulaty – zaznaczył.

– Po pierwsze, program Konfederacji zostanie zrealizowany, i to program gospodarczy ale i program światopoglądowy, czyli w największym skrócie nowoczesne państwo i tradycyjne wartości – wyjaśnił.

– A po drugie z tymi, którzy wreszcie rozliczą afery, zwłaszcza afery Platformy Obywatelskiej, które posadzą aferałów do więzienia. Ale oczywiście w tej kadencji mieliśmy już do czynienia z szeregiem nierozliczonych afer – uzupełnił.

Poseł Konfederacji zaapelował także do Koalicji Obywatelskiej, aby nie zapraszała i przestała traktować poważnie niepoważnego człowieka jakim jest Lech Wałęsa.

– Człowiek, który był kapusiem w okresie PRL-u dzisiaj nie ma prawa wyzywać ludzi zasłużonych, takich jak Pan Kornel Morawiecki, od zdrajców, nie ma prawa takich rzeczy mówić w przestrzeni publicznej – powiedział Winnicki.