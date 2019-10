Rozmowa Zbigniewa Lwa-Starowicza z mordercą 10-letniej Kristiny. Opinia seksuologa będzie kluczowa w sprawie

Kolejni specjaliści zajmują się badaniem 22-letniego studenta Jakuba A., zabójcy 10-letniej Kristiny. Psychice mordercy przyjrzy się jeszcze seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz, który oceni, czy zbrodnia miała podtekst seksualny.

Jakub A. bestialsko zamordował Kristinę z Mrowin. Zadał jej ponad 30 ciosów nożem w szyję i klatkę piersiową, po czym prawdopodobnie próbował upozorować gwałt.

Śledczy wstępnie ustalili, że zbrodnia nie miała motywu seksualnego, a zabójca obnażając dziewczynkę zrobił to jedynie po to, żeby zmylić śledczych. Jednak jeszcze raz sprawdzi to Zbigniew Lew-Starowicz, który dołączył do szerokiego już grona ekspertów badających Jakuba A.

– Prokurator zasięgnął opinii dwóch psychiatrów. W trakcie sprawy biegli poprosili o dołączenie do zespołu jeszcze psychologa i seksuologa, a także zasugerowali, żeby na biegłego seksuologa powołać prof. Lwa-Starowicza. Teraz czwórka specjalistów wyda jedną, kompleksową opinię – wyjaśnia Tomasz Orepuk, rzecznik prokuratury w Świdnicy.

Jeżeli Lew-Starowicz stwierdzi, że zbrodnia miała jednak podtekst seksualny, mogą się zmienić zarzuty. Obecnie Jakub A. odpowiada za morderstwo i znieważenie zwłok. Grozi mu nawet dożywocie.

Do zabójstwa 10-letniej dziewczynki doszło 13 czerwca. Dziecko zostało podstępem zwabione do samochodu przez Jakuba A., który wywiózł ją do lasu i brutalnie zamordował, zadając kilkanaście ciosów nożem. Potem okaleczył jej zwłoki, by upozorować, że padła ona ofiarą pedofila.

Jakub A. uznał, że 10-letnia Kristina stoi na przeszkodzie jego związku z matką dziewczynki i dlatego postanowił się jej pozbyć. Jak sam mówi, wpadł w złość, ponieważ ma w rodzinie osobę w wieku Kristiny.

