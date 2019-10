We Włoszech powiesili Gretę Thunberg! Prokuratura wszczęła śledztwo. „Makabryczny akt przemocy”

Najwyraźniej w wielu krajach mają dość młodej szwedzkiej aktywistki klimatycznej. Kukła Grety Thunberg zawisła z mostu Izaaka Newtona w Rzymie. Prokuratura włoska wszczęła śledztwo, kukłę zabezpieczyła policja.

Podobieństwo do oryginału jest chyba tylko w warkoczykach, ale pozycja 16-latki jest już na tyle utrwalona, że awantura zrobiła się na cały świat. Thunberg to już niemal klimatyczna „święta”, a pogłoski o przyznaniu jej pokojowej nagrody Nobla mogą sprawdzić i tylko czekać jak dołączy do Wałęsy.

Na tabliczce obok kukły napisano po angielsku „Greta jest twoim bogiem”. Burmistrz Rzymu Virginia Raggi z Ruchu 5 Gwiazdek, wyraziła na Twitterze „solidarność” całego miasta z rodziną Grety Thunberg i obiecała: „nasze zaangażowanie w ochronę klimatu będzie kontynuowane”.

Podobnie szef Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti potępił „makabryczny akt przemocy”, którego autorzy „nie szanują idei, których nie podzielają”.

Swoją drogą nastroszona nastolatka wyprowadza z równowagi wielu ludzi. Ostatnio we Francji po cierpkim komentarzu zwolniono przewodniczącego stowarzyszenia opiekującego się Muzeum Sztuki Współczesnej.