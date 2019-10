Znamy kulisy działalności Neumanna w Tczewie! Ostry wywiad byłego działacza Platformy

Były działacz Platformy Obywatelskiej udzielił wyjątkowego wywiadu w „Strefie Starcia”, w którym ujawnił kulisy działania osoby numer dwa w Platformie Obywatelskiej, Sławomira Neumanna.

Działacz nie podał swojego nazwiska, ponieważ jak powiedział, Neumann jest „osobą bardzo mściwą”.

Były działacz PO zdradził szczegóły nagrywania Nuemanna:

– Taśm jest tak dużo, że nie jestem w stanie określić dokładnie ich ilości. Sławomir Neumann był nagrywany na przestrzeni ponad roku. Nagrywany był w związku z tym, że wywierał presję na tczewskich działaczach Platformy Obywatelskiej. Zmuszał tczewskich działaczy Platformy Obywatelskiej do wyboru Adama Korola na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tczewie.

O zainteresowaniu Neumanna sprawami Tczewa b. działacz mówi:

– Neumann od zawsze był zainteresowany tylko sobą, swoją osobistą karierą i swoimi interesami, które niewątpliwie zawsze miał i ma w Tczewie. Nie obchodzą go ludzie, obchodzi go jego prywatny interes.

A tak scharakteryzował Neumanna jako człowieka:

– W ogóle Sławomir Neumann to jest człowiek, dla którego liczy się tylko on i zwykłymi ludźmi po prostu gardzi. To jest człowiek, który najprostszego zdania nie potrafi sformułować bez przekleństwa. Tak, zazwyczaj mówi w taki bardzo arogancki sposób, wymachując ręką, używa niecenzuralnych słów, które dodają pikanterii jego wypowiedzi. No ma się wrażenie, że się rozmawia raczej z gangsterem niż z politykiem.

Źródło: TVP Info