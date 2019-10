Znowu mentalność Kalego na wpolityce.pl. Śmiali się z GW, że rozda antypisowskie gazetki, a sami robią to samo

Skrajnie propisowski portal wpolityce.pl należący do koncernu Fratria dopiero co wyśmiewał „Gazetę Wyborczą”, że przed wyborami będzie rozdawała antypisowskie gazetki. Zdaniem pracowników „wPolityce”, to m.in. dowód na to, że GW „pali się grunt pod nogami”. Nie skończył się tydzień, w którym pojawiło się na ten temat kilka tekstów, a koncern przygotował niemalże identyczną akcję, która oczywiście już nie jest „głupia”, ale jest „sposobem na dotarcie z wartościami bliskimi naszej wspólnocie”.

– Oni naprawdę traktują ludzi jak idiotów. „Wyborcza” rozda milion darmowych gazet przedwyborczych, żeby czytelnik zagłosował przeciwko PiS – pisała w czwartek redaktor naczelna wpolityce.pl Marzena Nykiel.

– „Wyborcza” jest w stanie rzucić na ostatniej prostej milion egzemplarzy darmowej gazety (a to przecież konkretne koszty, liczone w milionach złotych), o wsparciu innych instytucji medialno-politycznych powiązanych z III RP nie ma nawet co mówić – lamentował dzień później pracownik tego portalu Marcin Fijołek.

– Redaktorzy z Czerskiej pochwalili się na Twitterze zdjęciem gotowej przedwyborczej gazetki, która ma być rozdawana przed 13 października. Jak wcześniej zapowiedział zastępca redaktora naczelnego Jarosław Kurski, takich gazetek zostanie przygotowanych milion! Komentatorzy zgodnie stwierdzili, że przygotowanie takiej ilości egzemplarzy, które zostaną rozdane za darmo, świadczy o tym, że środowisku „GW” pali się grunt pod nogami – przekonywał w piątek wstydzący się swojego nazwiska pracownik skrajnie propisowskiego portalu.

Tak oto „niepokorni” „dziennikarze” w tygodniu śmiali się z pomysłu „Gazety Wyborczej”. A w sobotę… zaproponowali niemalże to samo.

– Rusza Gazetka Ścienna Sieci! Włącz się, poświęć 10 minut dla Polski, nie czekaj, aż siły zła przeważą! – przekonuje również anonimowy pracownik propartyjnego portalu.

– Gazetka ścienna, którą proponujemy, to sposób na dotarcie z wartościami bliskimi naszej wspólnocie do tych, którzy po media niezależne, propolskie z różnych powodów nie sięgają. Pomysł jest prosty: po szybkiej, zajmującej kilka minut rejestracji na specjalnej stronie GazetkaSciennaSieci.pl pobierają państwo gazetkę ścienną w formie PDF, którą należy wydrukować na dwóch kartkach formatu A4 (wystarczy najprostsza drukarka), a następnie wywiesić (przypiąć, przykleić taśmą) w miejscu Państwu dostępnym – zachęca portal koncernu Fratria.

Należący do koncernu tygodnik „Sieci” również otrzymuje pieniądze za reklamy ze spółek skarbu państwa.

W skrócie mówiąc, „jak Kalemu ukraść krowę to źle, ale jak Kali ukraść krowę komuś to dobrze”. Pracownicy tego skrajnie propartyjnego portalu nie oceniają w żaden sposób obiektywnie działań, ale wyłącznie pod kątem partii i interesów.

No ale czego spodziewać się po ekipie, która pytała, czy 52 proc. można nazwać większością?

Źródła: wpolityce.pl/nczas.com