Asteroida spowoduje koniec świata? Przygotowano plan ewakuacji na wypadek uderzenia

Czy asteroida 2019 QY5 doprowadzi do końca świata? Na razie ludzkości się upiekło, choć było naprawdę blisko. W nocy z sobotę na niedzielę planetoida przeleciała tuż koło Ziemi z prędkością 36 tysięcy kilometrów na godzinę!

Co i raz media obiegają informacje o potencjalnym uderzeniu asteroidy w naszą nieszczęśliwą planetę. Tym razem do niego nie doszło, jednak naukowcy z NASA nie mają wątpliwości, pytanie nie brzmi czy asteroida uderzy w Ziemię, ale kiedy.

Naukowcy z NASA odkryli asteroidę 2019 QY5 29 sierpnia, a więc zaledwie kilka dni przed tym, jak ta o włos minęła naszą planetę. Asteroida na całe szczęście póki co nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, co jednak nie oznacza, że nie znajdzie się na liście obiektów mogących doprowadzić do końca świata.

2019 QY5 została zaklasyfikowana do grupy NEO, czyli obiektów które przelatują na tyle blisko Ziemi, iż mogą być badane, jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla niej.

Asteroida póki co nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, jednak wg naukowców jej kurs zbliża ją z każdym przelotem do naszej planety. W związku z tym prowadzony jest szczegółowy monitoring.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowuje specjalne plany ewakuacyjne na wypadek uderzenia asteroidy. Natomiast w NASA nie ma wątpliwości, iż asteroida kiedyś uderzy w Ziemię, pozostaje pytanie kiedy to nastąpi.

Według Damici Remy z NASA „jest w 100 proc. pewne, że zostaniemy trafieni, ale nie jest w 100 proc. pewne kiedy”. – Zniszczenie, na które będziemy patrzeć, dotyczy bardziej poziomu regionalnego niż planetarnego, ale nadal będzie miało globalny wpływ – powiedziała.

Źródło: tech.wp.pl