Co tam się wydarzyło?! Diego Maradona odtańczył taniec zwycięstwa. O jedna kreska za dużo? [VIDEO]

O tym, że Argentyńczycy kochają Diego Maradonę niezależnie od tego, co robi, wiemy nie od dziś. „Boski Diego” uwielbiany jest na tyle, że choć nie odnosił żadnych sukcesów, to zatrudniono go w argentyńskim klubie Gimnasia y Esgrima La Plata. Co więcej, po długim czasie udało, im się wygrać spotkanie!

To była 9. kolejka rozgrywek argentyńskiej ligi piłkarskiej. Prowadzony przez Maradonę klub rywalizował z najsłabszym w sezonie Gody Cruz Antonio Toma. Zespołowi „Boskiego Diego” udało się wygrać 4:2 i było to pierwsze zwycięstwo pod wodzą trenera.

Nie to jednak było elementem, który przykuł największą uwagę kibiców. Większe zainteresowanie wywołał film, który prezentuje taniec zwycięstwa, do którego doszło w szatni.

– On jest już żałosny. Przypomina chorą małpę i oprócz tego szkodzi swojemu dopiero co zoperowanemu kolanu. Jak gdyby goryl prosił o jedzenie – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiają się pod filmem.

#GELP baila y festeja Diego Armando Maradona. Esa rodilla es elástica pic.twitter.com/dXzmoLx3xd — Juan Manuel Bianchi (@jmbianchi20) October 5, 2019

Faktycznie, patrząc na to, co wyprawia Diego Maradona można powiedzieć, że są to dość „specyficzne” ruchy taneczne. Inną kwestią jest fakt, że w przypadku tego człowieka, już chyba nic nie będzie nas w stanie zaskoczyć.

Źródło: Twitter.com/jmbianchi20 / NCzas.com