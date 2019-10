Jacek Wilk zaprezentował pięć postulatów Konfederacji dla kierowców. Jedną z propozycji jest drastyczna obniżka ceny paliwa [VIDEO]

We wtorek kandydat Konfederacji Jacek Wilk zaprezentował postulaty dotyczące kierowców. Partia aspirująca do Sejmu ma pięć rozwiązań, które ułatwiłby życie zmotoryzowanych. Wilk mówił m.in. o zmniejszeniu kosztów paliwa, zniesieniu winiet czy zniesieniu podatku od kupna samochodu.

– To jedna z najbardziej uciskanych podatkowo grup, której dochody są w bardzo dużej mierze przekazywane na rzecz skarbu państwa w stopniu absolutnie nieuzasadnionym, szczególnie naszą sytuacją ekonomiczną – mówił Jacek Wilk podczas spotkania z dziennikarzami.

Zaznaczył przy tym, że Konfederacja będzie dążyć do obniżenia cen paliwa w Polsce do ok. 3 zł. Jednocześnie wytłumaczył, że na aktuarialną cenę paliwa w większości składają się podatki. – Dotrzymamy słowa i to ogromne opodatkowanie paliwa zmniejszymy – obiecał.

Dalej tłumaczył, że cena samego paliwa za litr to mniej niż 2 zł., a więc jak najbardziej jest realne zmniejszenie tejże ceny do 3 zł. Przy takim złażeniu z zachowaniem proporcji paliwo w Polsce kosztowałoby tyle co w Stanach Zjednoczonych.

Kolejne postulaty dotyczące kierowców?

– Winiety zamiast bramek na autostradach – zaprezentował Wilk. A to wszystko po to, żeby kierowcy nie stali w ogromnych kolejkach.

– Ubezpieczenie OC i AC powinno iść za kierowcą, a nie za pojazdem – wymienił trzeci z postulatów. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy mieliby zaoszczędzić czas i pieniądze.

– Zmniejszenie opłat za wjazd do centrów miast – wymieniał dalej.

– Zniesienie podatku od kupna samochodu. To niepotrzebny podatek, który ten obrót zmniejsza – zaprezentował jako ostatni postulat.