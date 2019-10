Konfederacja obiecuje 1000+. Czy to nie piękne? Piękne! – Jakub Kulesza gościem NCzas TV [NA ŻYWO]

PiS rozdał Polakom, z ich kieszeni, po 500 zł na każde dziecko. Co na to Konfederacja? Obiecuje program 1000+ dla każdego! Nie będzie to jednak kolejne rozdawnictwo, a program ulg i reform podatkowych, która dadzą każdemu obywatelowi minimum 1000 zł w kieszeni więcej.

Gościem programu NCzas TV będzie poseł i kandydat Konfederacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych, Jakub Kulesza. W rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Janem Orłowskim, podejmie on temat programu gospodarczego, który potocznie nazywany jest 1000+.