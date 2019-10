Kuba Wojewódzki wystosował apel przed wyborami. „Król TVN” ma krótkie przesłanie do głosujących

Samozwańczy „Król TVN”, Kuba Wojewódzki zaapelował na Facebooku, aby wziąć udział w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nie jest tajemnicą, że dziennikarz jest przeciwnikiem obecnej władzy, a sprzyja przedstawicielom lewicy światopoglądowej, jak Monika Jaruzelska czy Robert Biedroń.

Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Samozwańczy „Król TVN” ma sympatie lewicowe, ale nie w kwestiach gospodarczych, a światopoglądowych. W związku z tym w wyborach popiera raczej przedstawicieli SLD jak Monika Jaruzelska, fotografował się również wspólnie z Robertem Biedroniem.

Teraz dziennikarz zamieścił na Facebooku wpis, w którym apeluje o aktywność i udział w wyborach. – Marudzę jak miastowa młodzież – Czyli coś dla osób od 18 do 29 roku życia. Mógłbym zacząć ten tekst od słów – Polacy (niektórzy) – Już wiem, ile kosztują wasze żołądki. Teraz 13 października dowiem się, ile kosztują wasze sumienia – zaczął Wojewódzki.

– Ale nie zacznę, bo zaraz usłyszę – Warszawka, elita, ferrari, TVN, resortowe dziecko, nie wie co to prawdziwe życie, bo 500+ zjada na lunch. Poza wszystkim, dosyć mam takiej retoryki. Wiem jednak jedno – dodał. Wojewódzki dalej kontynuował, iż:

– Prawdziwe życie, to także niebycie ślepym i głuchym na coraz głośniejsze pytania. Może należę do pokolenia, dla którego demokracja to pojęcie z kategorii idealizmu politycznego. Ale jak śpiewał przed laty mój kolega z zespołu Raz, dwa, trzy – Trudno nie wierzyć w nic…

Dalej Kuba Wojewódzki mówi o sile, jaką stanowią ci którzy nie głosują, a także skrytykował demokrację. – W demokracji wolno głupcom i cwaniakom głosować, a więc wolno głupcom i cwaniakom rządzić. (…) Podoba Wam się to państwo które dostajecie na co dzień? Wybierzcie je. Ja już przeżyłem parę lat w czasach monopartii, więc sobie poradzę – podkreślił Wojewódzki.

Pod apelem Wojewódzkiego możemy się podpisać, demokracja z całą pewnością nie jest wymarzonym systemem, który warto krytykować. Apel o to, aby nie ulegać demagogicznym politykom, którzy próbują przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi, jest również wart poparcia.