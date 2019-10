Na drogach będzie wesoło. Tesla wprowadzi klakson o dźwięku beczenia kozy czy… ludzkiego bąka

Elon Musk zapowiada, że już wkrótce użytkownicy produkowanych przez niego elektrycznych samochodów będą mogli ustawić dźwięk klaksonu. Do wyboru będzie m.in. beczenie kozy, słynny tupot końskich kopyt z Monty Pythona czy… ludzki bąk.

Taki luksus zapewni kierowcom najnowsze oprogramowanie, które aktualnie jest wdrażane.

Właściciele Tesli głowią się, jakie dźwięki klaksonu wgrać. Do wyboru będą odgłosy z dżungli czy lasów deszczowych. Musk wyszedł jednak poza ramy poprawności i zdecydował, że do wyboru będą również niestandardowe dźwięki.

A wśród nich m.in. tupot końskich kopyt z Monty Pythona, którego wielkim fanem jest Musk. Będzie również beczenie kóz, a nawet dźwięk pierdnięcia. – To tylko wierzchołek góry lodowej – zapowiada Musk.

And that’s just the tip of the iceberg https://t.co/cgRKiDsdbK

— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2019