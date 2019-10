PILNE. Nagroda Nobla z fizyki trafiła w ręce trzech naukowców

James Peebles, Michel Mayor i Didier Queloz – laureatami Nagrody Nobla 2019 w dziedzinie fizyki.

Nobel z fizyki 2019 trafił do Kanadyjczyka Jamesa Peeblesa oraz do dwóch badaczy ze Szwajcarii, Micheala Mayora i Didiera Queloza – za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć historię i budowę wszechświata – ogłosił Komitet Noblowski we wtorek w Sztokholmie.

James Peebles otrzyma połowę nagrody w wysokości 9 mln koron szwedzkich (ok. 830 tys. euro), a Michel Mayor i Didier Queloz podzielą się drugą połową.

Źródło: PAP