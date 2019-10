Profanator kościoła we Francji przed sądem. Prokurator żąda 7 lat więzienia

Na początku lutego we Francji doszło do serii podpaleń i profanacji kościołów. W całym 2018 roku niszczono średnio ponad dwie świątynie dziennie (877 ataków wg policji, 1063 wg innych danych). Autor jednej z takich akcji na kościół Notre-Dame-des-Enfants w Nîmes (departament Gard) z 5 lutego 2019 roku stanął właśnie przed sądem.

W tym samym czasie podpalono i sprofanowano wówczas także m.in. kościoły św. Piotra w Talmont (Wandea), św. Mikołaja w Houilles (Yvelines), NMP w Dijon (Côte-d’Or), Saint-Alain w Lavaur (Tarn). Od końca stycznia do lutego 2019 r. ponad tuzin francuskich kościołów padło ofiarą aktów wandalizmu i profanacji.

Osiem miesięcy po zbezczeszczeniu kościoła w Nimes, podejrzany o ten czyn 21-latek stanął przed sądem. Zniszczono wówczas Tabernakulum, hostie zostały poniszczone i porozrzucane po podłodze. Figury świętych zniszczone i wysmarowano ekskrementami, którymi wyrysowano także krzyże na ścianach. Na murze zewnętrznym umieszczono napisy w rodzaju „jedyne kościoły, które dają światło, to te, które płoną”.

Mówienie o szoku miejscowej wspólnoty to za mało. Dochodzenie zostało powierzone Departamentowi Bezpieczeństwa Gard. 6 maja, trzy miesiące po zbezczeszczeniu kościoła, śledczy zatrzymali 21-letniego mężczyznę, bez przeszłości kryminalnej.

W jego telefonie odkryto zdjęcia z profanacji kościoła Notre-Dame-des-Enfants. Na Tabernakulum odkryto też odciski jego palców. W areszcie podejrzany najpierw zaprzeczał, ale w końcu przyznał się i został wypuszczony na wolność pod dozorem sądowym.

Rozprawę w sądzie wyznaczono na 8 października. Jest sądzony tylko za „degradację budynku przeznaczonego do kultu religijnego”. Grozi mu maksymalna kara do siedmiu lat pozbawienia wolności i grzywna do wysokości 100 000 euro.

Parafianie chcieliby, aby wyrok był „sprawiedliwy” i pokazał wyraźnie, że państwo nie popiera, ale i nie „trywializuje takich czynów”. Media nie podają motywacji profanatora, ani jego danych.

Une croix dessinée avec des excréments et des hosties volées dans le tabernacle lors de la profanation de l'église Notre-Dame-des-Enfants à Nîmes. STOP aux profanations d'églises ► https://t.co/XcbJqJNMv7 pic.twitter.com/Qpr01ZwFb4 — SPERO (@asso_spero) March 13, 2019

Źródło: Le Figaro