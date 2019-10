Siedem osób trafiło do aresztu. To finał bójki na pokładzie samolotu [Video]

Na pokładzie samolotu linii EasyJet lecącego z Manchesteru na Teneryfę rozegrały się niezwykle drastyczne sceny. Pomiędzy pasażerami doszło do bójki, co zmusiło pilota maszyny do lądowania awaryjnego w Portugalii. Tam na awanturujące się osoby czekała już policja.

Awantura na pokładzie samolotu rozpoczęła się ok. 2 godziny po starcie. Wówczas to kilku Brytyjczyków zaczęło się kłócić i szarpać, konieczna była interwencja stewardessy.

Chwilę później jeden z mężczyzn udał się na tył samolotu, gdzie wszczął bójkę. Inni pasażerowie próbowali uspokoić awanturników, jednak na niewiele się to zdało.

– Wszystko zaczęło się, gdy grupa z tyłu wdała się w bójkę. Bili się, a stewardessa ich rozdzieliła. Ale potem znów się zaczęli się bić, a pasażerowie interweniowali. Jedna z kobiet próbowała im przeszkodzić, ale facet splunął jej w oczy. To było obrzydliwe – relacjonuje Nathan Belford, 30-letni pasażer.

Następnie załoga zdecydowała o awaryjnym lądowaniu w Faro w Portugalii. Tam policja aresztowała 7 Brytyjczyków, natomiast reszta pasażerów kontynuowała lot.

Świadkowie zdarzenia przyznają, że awanturujący się mężczyźni lecieli na wieczór kawalerski.

Źródło: metro.co.uk