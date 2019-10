[TYLKO U NAS] Dobromir Sośnierz: „Natychmiast odebrać prawa wyborcze urzędnikom!” [VIDEO]

Urzędnicy znajdują się w sytuacji konfliktu interesów […] Człowiek, w tym wypadku urzędnik, głosuje za własnym interesem, utrzymaniem swojego miejsca pracy, apanaży itd.. Trudno oczekiwać od niego, żeby głosował inaczej – mówi Dobromir Sośnierz, przekonując, że należy jak najszybciej odebrać prawa wyborcze dla urzędników państwowych.

Kandydat Konfederacji w rozmowie z NCzas TV przedstawiał absurdy współczesnego systemu powszechnego głosowania. Jego zdaniem, grupą której przede wszystkim należy ograniczyć prawa wyborcze, są osoby pracujące w urzędach, których szefem jest państwo.

Urzędnik głosować nie powinien, bo prowadzi to do absurdu […] Trudno oczekiwać, że ktoś będzie chciał podjąć decyzję przeciwko sobie. Mówię również o innych beneficjentach budżetu. Żeby państwo mogło funkcjonować, trzeba poodbierać część tych przywilejów. Nie możemy płacić 500+ bo to demotywuje ludzi, nie mówiąc, że nas nie stać na to – wskazywał były europoseł.

To jest niemoralne, złe i demotywujące, jeśli się rozdaje pieniądze za nic – dodał Sośnierz.