Wyrok po myśli Johnsona. Sąd nie zmusi premiera do przełożenia daty brexitu

Sąd w Szkocji odmówił w poniedziałek wydania nakazu, który zobowiązywałby brytyjskiego premiera Borisa Johnsona do poproszenia o opóźnienie brexitu, jeśli do 19 października nie zostanie uzgodnione porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Według sądu nie ma powodu, aby podejmować jakiekolwiek działania wyprzedzające Johnsona, gdyż złożył on zobowiązanie, że będzie przestrzegał prawa.

– Rząd uznał, że realizując swoją politykę, musi przestrzegać ustawy z 2019 r. (o wyjściu z UE). Ponieważ rząd w jasny sposób przedstawił swoje stanowisko przed sądem, nie ma potrzeby wydawania nakazów przymusu wobec niego lub premiera – wyjaśnił w orzeczeniu sędzia Paul Cullen.

Dodał on, że pozasądowe deklaracje nie mogą być brane pod uwagę jako „wiążące oświadczenia na temat rozumienia przez rząd jego prawnych obowiązków”.

Przyjęta na początku września głosami opozycji i buntowników z Partii Konserwatywnej ustawa o wyjściu z UE, zwana ustawą Benna, nakłada na premiera obowiązek zwrócenia się do UE o przesunięcie terminu brexitu, jeśli do 19 października Izba Gmin nie zaaprobuje umowy z Brukselą o warunkach wyjścia. UE i rząd Johnsona wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie tych warunków.

Johnson wielokrotnie powtarzał, że Wielka Brytania opuści UE w obecnie obowiązującym terminie, czyli 31 października, a zarazem zapewniał, że rząd będzie przestrzegał prawa i podporządkuje się ustawie Benna.

Z uwagi na to, że o ile nie zostanie osiągnięte porozumienie z UE w sprawie warunków wyjścia, te dwie deklaracje wzajemnie się wykluczają, przeciwnicy brexitu bez umowy obawiają się, że rządowi prawnicy będą szukać luki prawnej, która pozwoli Johnsonowi nie zrealizować postanowień ustawy bez łamania jej postanowień.

