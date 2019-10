Dziennikarze i internauci zachwyceni występem Krzysztofa Bosaka w debacie TVN! „Bosak pozamiatał”

We wtorek odbyła się w TVN24 debata „Czas decyzji”, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów. Po debacie komentatorzy w studiu TVN24, internauci i dziennikarze byli w większości zgodni, że debatę wygrał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

W TVN odbyła się blisko godzinna debata. Jej duża oglądalność mogła mieć decydujące znaczenie w głosowaniu osób, które do teraz, nie zdecydowały, na którą listę oddadzą głos.

Konfederację w dyskusji reprezentował Krzysztof Bosak. I według dziennikarzy, internetów, a nawet legendy polskiej koszykówki Marcina Gortata wygrał ją właśnie przedstawiciel Konfederacji.

Żona oglądała, to i ja chcąc nie chcąc. Przyzwoicie jak na tę Formułę, słaba Leszczyna, średnia reszta, paradoksalnie najlepszy Bosak, aż mi go szkoda, bo zaraz i tak Korwin nap***li o Hitlerze, NATO albo że to Polacy szkolili snajperów Janukowycza na Majdanie i… ☠️

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) October 8, 2019