Francja: 100-letni biskup opowiedział się za zniesieniem celibatu!

We Francji znaleźli 100-letniego biskupa, który okazuje się zwolennikiem zniesienia celibatu. Z jednej strony jego wiek i to, że sam już raczej z tego nie skorzysta, nadają mu wiarygodności. Z drugiej strony, ten sam wiek, pokazuje, że wypowiedzi duchownego nie trzeba traktować poważnie.

Sprawa poważna jednak jest, zwłaszcza, że ten temat pojawia się na tzw. Synodzie amazońskim. Laickie media Francji szukają poparcia dla pomysłów, które rozbiją Kościół i znaleźli… stulatka.

Georges-Hilaire Dupont przyjął święcenia w 1943 roku. Później był misjonarzem-oblatem w Czadzie i w 1964 roku otrzymał tam święcenia biskupie. Brał udział w Soborze Watykańskim II, gdzie prezentował stanowisko progresistów.

W 1975 z urzędu biskupa w Czadzie zrezygnował i pracował później jako kapłan we Francji. Był napominany przez Watykan. Jednak papież Franciszek zaprosił go na specjalną audiencję w 2014 r., by przedstawił swoją niezbyt ortodoksyjną wizję wizji Kościoła afrykańskiego.

Dzisiaj mówi, że jest krytyczny wobec Kościoła, który powinien żyć zgodnie z duchem współczesnych czasów. Jak na 100-latka rzeczywiście hierarcha wyjątkowo nowoczesny.

À 99 ans, le doyen des évêques se dit favorable au mariage des prêtres https://t.co/RV8bA5JuUi — Ouest-France (@OuestFrance) October 9, 2019

Źródło: France Ouest/ Actu.fr