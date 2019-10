Francuski homoseksualista krytykuje ideologów LGTB i mówi „jak jest” [VIDEO]

Jean-Pier Delaume Myard jest homoseksualistą i rzecznikiem „Manify dla wszystkich”, organizacji, która powstała w ramach sprzeciwu przeciw legalizacji homo-małżeństw, a dzisiaj organizuje wielkie demonstracje przeciw wyposażaniu takich jednopłciowych par w możliwość pozyskiwania dzieci.

Obecność takich ludzi jak Myrad w szeregach przeciwników ideologii LGTB nie jest dziwna. On sam zgadza się, że we Francji homoseksualiści mogą stanowić od 6 do 7% społeczeństwa. Jednak liczbę głośnych działaczy ocenia na 4 tys. osób i twierdzi, że chociaż są mocno hałaśliwi, to reprezentują w rzeczywistości mniejszość „mniejszości”.

W wypowiedzi publikowanej na Facebooku dla tygodnika „Valeurs Actuelles” rzecznik „Manify dla wszystkich” potępia sekciarstwo takich działaczy, którzy uzurpują sobie prawo do mówienia w imieniu całej „gejowskiej mniejszości”.

Myard negliżuje też w krótkim wywiadzie metody stosowane przez lobby LGTB. Ukrywanie prawdziwych celów, kolejne „etapowania” społeczeństwa i podejmowanie co kilka lat nowych kampanii i nowych postulatów tego środowiska.

Jest to wykorzystywanie całego środowiska gejów do celów ideologicznych. Myrad w sprawie obecnych żądań dopuszczenia par homoseksualnych do posiadania dzieci, przytomnie stwierdza, że zapomina się tu o interesie samych dzieci i odpowiedzialności za ich przyszłość. Tymczasem owi działacze stawiają jako cel tylko danie upustu teraźniejszym zachciankom adopcyjnym dorosłych.

https://www.facebook.com/watch/?v=727774371018784