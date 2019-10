I one się dziwią, że nikt ich nie lubi? „Chcę mieć z tobą aborcję” w serduszku [FOTO]

Na profilu „Kobiety W Sieci- aborcja po polsku” pojawiła się grafika. Widzimy na niej przebite strzałą serce, zaś w nim napis „chcę mieć z tobą aborcję”. – Chcemy mieć z Wami Wasze aborcje, chcemy Was w nich wspierać – informuje administracja.

Z jednej strony feminazistki przekonują, że aborcja to ciężka rzecz dla kobiety. Z drugiej zapewniają, że jest „ok” albo tworzą własnie takie grafiki.

– Ta widokówka była możliwa do kupienia na beneficie organizowanym przez Marsz dla bezpiecznej aborcji. Hasło to jest dla nas bardzo ważne bo istniejemy głównie z tego i dla tego powodu. Chcemy mieć z Wami Wasze aborcje, chcemy Was w nich wspierać, chcemy Was informować czy to co czujecie jest ok, nawet wtedy gdy płaczecie nam w słuchawkę telefonu i wydaje się Wam to żenujące – czytamy w opisie zdjęcia.

– My wiemy jak sie czujecie, bo same jeszcze niedawno byłyśmy w takiej sytuacji jak Wy teraz. Stajemy z Wami ramię w ramię byście nie czuły się samotne. Nie jestescie same! Takich jak my są tysiące – przekonują.

Jak chwalą się prowadzące profil, wspierają je w ich działaniach Aborcyjny Dream Team i Aborcja Polska – Women Help Women.