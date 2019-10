Jakub Kulesza: „Wsadźmy Grzegorza Schetynę do więzienia! To jest układ, gdzie ręka – rękę myje!” [VIDEO]

Jeżeli od nas będzie zależał przyszły kształt Polski, to będziemy mogli pójść va-bank. Postulat – Jarosławie Kaczyński, likwidacja podatku dochodowego i zamknięcie Schetyny w więzieniu – inaczej nie staniemy z tobą do jakichkolwiek rozmów koalicyjnych – mówi Jakub Kulesza, poseł Konfederacji.

W rozmowie z NCzas TV Kulesza odpowiadał m.in. na pytanie dotyczące ewentualnych koalicji, które mogłaby zawiązać Konfederacja po wejściu do Sejmu. Zdaniem posła, taka sytuacja jest możliwa, ponieważ może się okazać, że PiSowi zabraknie kilku „szabel” do rządzenia.

Zobaczymy, czy ten układ będzie się trzymał i czy pójdzie na taką współpracę. Raczej wątpię, bo tam ręka rękę myje. Świetnym przykładem co do zamykania, jest temat Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry, na wniosek Janusza Palikota, gdzie była większość do tego wymagana. Okazało się, że czołowi politycy Platformy wyszli z sali obrad, stchórzyli, bo wiedzieli, że oni będą następni – podkreślił Jakub Kulesza.

Dlaczego wszystkie afery kończą się na medialnych zapowiedziach? Który polityk Platformy siedzi w więzieniu? Żaden! To jest pseudo reforma wymiaru sprawiedliwości i pseudo anty systemowość PiS – dodał.