W Niemczech trwa obława na napastników pozostających na wolności. 2 osoby nie żyją [FOTO]

Jeden z uczestników ataku na synagogę w mieście Halle jest Niemcem. Nie wiadomo, czy chodzi o ujętego już przez policję napastnika, czy jednego z tych, którzy wciąż są na wolności.

Kilku uzbrojonych napastników próbowało wedrzeć się do synagogi w mieście Halle w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni otworzyli ogień do ludzi na ulicy. Dwie osoby nie żyją.

W czasie ataku w synagodze znajdowało się około stu osób. „Gdyby zamachowcom udało się dostać do środka budynku, najprawdopodobniej doszłoby do krwawej łaźni” – pisze dziennik „Die Welt” na swojej stronie internetowej. Napastnicy próbowali sforsować drzwi m.in. przy użyciu granatów. Kiedy to się nie udało, otworzyli ogień do ludzi na ulicy.

Na amatorskim nagraniu, które pojawiło się w internecie i ma przedstawiać jednego z napastników, widać jak mężczyzna w mundurze taktycznym, kamizelce kuloodpornej i hełmie strzela w mieście ze strzelby powtarzalnej. Według informacji niektórych mediów napastnicy byli też uzbrojeni w sowieckie pepesze z okresu II wojny światowej.

W wyniku ataku zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Kilka zostało rannych.

Źródło: PAP