Konflikt, którego nikt się nie spodziewał! Nergal atakuje Antifę! [FOTO]

Adam „Nergal” Darski, to muzyk który przez wywoływane przez siebie skandale kojarzy się raczej z lewicą. Dlatego jego ostatnie „ruchy” mogą wprowadzić w konsternację zarówno jego fanów jak i antyfanów. Wokalista zaatakował skrajnie lewicową Antifę.

Frontman zespołu Behemoth , Adam „Nergal” Darski, wywołał kontrowersje wśród swoich zlewicowanych fanów publikując dwa zdjęcia koszulki z napisem „black metal przeciwko Antifie”.

Wokalista przesłał zdjęcia na swoje Instagram Stories. Przód koszulki przedstawia postać celującą z pistoletu w potylicę klęczącej postaci, co budzi skojarzenia ze z brodnią katyńską, a na tyle widnieje napis: „Zabij ich. Nie okazywać litości. J*bać Antifę!”.

– Niektórzy zdziwili się tym postem. Kiedy wypowiadam antyrządowe komentarze, nie znaczy to, że jestem antypolski. To tak naprawdę oznacza, że ​​kocham Polskę, bo mi na niej zależy – w ten sposób Nergal tłumaczy dlaczego wrzucił zdjęcia do swoich mediów społecznościowych.

Gest muzyka jest jak najbardziej słuszny ale nie należy zapominać, że na wielu innych płaszczyznach wykazuje się on antyklerykalnym ekstremizmem czym godzi w uczucia wielu Polaków. Nie tak dawno zamieścił w sieci zdjęcia, na którym widać jak wyciera podeszwę buta w wizerunek Matki Boskiej.

Antifa to skrajnie lewicowa organizacja, która w wielu kręgach uważana jest nawet za terrorystyczną.

Źródło: Okiem Obywatela, Louder Sound