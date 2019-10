Korwin-Mikke pyta Sasina o nacjonalizację. Ten odpowiada, że „nie nacjonalizujemy, a odzyskujemy” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke stwierdził w trakcie debaty w RMF FM, że PiS prowadzi nacjonalizację firm. Jacek Sasin odpowiedział, że nie ma żadnej nacjonalizacji, tylko „odzyskiwanie polskich banków”.

– Czy nie uważa pan, że istnieje pewien związek z tym, że wracacie do PRL-u, że wzmacniacie socjalizm i coraz większy socjal? Chcecie bykowe, nacjonalizujecie co się da, etatyzujecie. Czy nie istnieje pewien związek ze słowami pana Morawieckiego „robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii PiS” – zapytał Janusz Korwin-Mikke.

– Nie wiem, o jakim pan mówi bykowym, o jakiej nacjonalizacji, nie wiem czego. To nie te czasy. To, że odzyskujemy dla Polski banki, które zostały wyprzedane przez naszych poprzedników i spowodowały, że nie mieliśmy wpływu na nasz polski sektor bankowy i udało nam się ogromnym wysiłkiem spowodować, że odkupiliśmy bank PKO S.A. i większość sektora bankowego jest dziś w rękach polskich to chyba bardzo dobrze – palnął Jacek Sasin.

– To jest rzeczywiście dla nas powód do chwały – pochwalił sam siebie Sasin.

– Niestety, nie odczuwam tutaj jako klient banku PKO S.A. aby cokolwiek się w nim polepszyło. Natomiast z całą pewnością cofacie nas do PRL-u. Dajecie gigantyczny socjal. Demoralizujecie ludzi. Czy pan zdaje sobie sprawę, że ludzie przestają teraz pracować? – odpowiedział Korwin-Mikke.

– Całe rodziny nie pracują, bo żyją z socjalu. Jest to demoralizacja, za którą pan ponosi odpowiedzialność – zwrócił uwagę lider Konfederacji. Przedstawiciel PiS użył wówczas hasła, że „my przywróciliśmy wielu rodzinom godność, której pan chce ich pozbawić”. – Ale co ma godność wspólnego z pieniędzmi? – zapytał przedstawiciel Konfederacji. Nie doczekał się odpowiedzi na to pytanie.