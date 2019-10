Minister Jadwiga Emilewicz chce zmienić ustawę na potrzeby związków jednopłciowych?! „Ciche lobby LGBT?”

Sprawdźmy, co w ustawie należałoby zmienić, aby partnerzy tej samej płci mogli w sposób jednoznaczny po sobie dziedziczyć. Jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, to tutaj problemu nie ma. Ale jeśli jest, możemy porozmawiać, jak go rozwiązać – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii w rozmowie z Onet.pl. Czy to oznacza, że wiceprezes partii Jarosława Gowina chce przemycić ideologię LGBT w rządzie, który podobno odcina się od tych środowisk?

Minister w wywiadzie udzielonym Onet.pl została zapytana o „prawa” osób utożsamiających się z ideologią LGBT, którym rzekomo „odmawia się takich samych praw, jakie mają osoby heteroseksualne”.

– Jeżeli są problemy prawne, to jestem gotowa o nich rozmawiać. Problemy z dziedziczeniem? Sprawdźmy, co w ustawie należałoby zmienić, aby partnerzy tej samej płci mogli w sposób jednoznaczny po sobie dziedziczyć. Jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, to tutaj problemu nie ma. Ale jeśli jest, możemy porozmawiać, jak go rozwiązać – podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz.

Szef resortu w rozmowie zaznaczyła też, że „małżeństwo kobiety i mężczyzny ma swoje miejsce w systemie prawnym i wynikające z tego uprawnienia. Zrównanie z nim związków jednopłciowych jest naszym zdaniem niemożliwe, dlatego nie widzimy możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne”.

Internauci widzą pewien podstęp w wypowiedzi Emilewicz, bo polskie prawo już w obecnym kształcie przewiduje możliwość informowania partnerów niezależnie od płci co do stanu zdrowia drugiego. Minister o tym nie wie? Czy może ta wypowiedź może świadczyć, że w szeregi partii rządzącej zaczęło wkradać się lobby LGBT?

„PAD i Emilewicz mówią o prawach LGBT w służbie zdrowia. Max ściema, bo dziś prawo pozwala na informowanie partnera o zdrowiu” – zauważyła jedna z użytkowniczek Twittera.

„Ciche lobby LGBT? Emilewicz kombinuje ze prawem spadkowym, Duda z prawem do informacji medycznej. Grajo w dwa ognie” – pyta dalej internautka.

