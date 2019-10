Mobilizacja feministek w Iranie! Będą wpuszczać kobiety na mecz piłki nożnej Iran-Kambodża

Po krytyce FIFA, irańska federacja futbolowa zdecydowała się wpuścić kobiety na trybuny podczas meczów międzypaństwowych. Miejscowe feministki mocno się zmobilizowały przy zakupach biletów i na trybunach obiektu Azadi ma się pojawić nawet 3500 Iranek.

O zakazie wstępu kobiet na stadiony zrobiło się głośno po samobójczym popaleniu się młodej dziewczyny, którą ukarano za udział w meczu ligowym. Pod naciekiem opinii międzynarodowej i wizycie w Teheranie delegacji FIFA, która zagroziła sankcjami, zadecydowano, że mecze kadry będą dostępne dla obydwu płci.

Mecz Kambodżą to eliminacje do MŚ. Następny mecz u siebie Iran zagra z Hongkongiem. Zapewne i na tym meczu pojawią się kobiety i to nie koniecznie tylko z powodu swojego zainteresowania piłką.

Kobiety otrzymały zakaz stadionowy po rewolucji z 1979 roku. Później bywały wyjątki. Wpuszczano kobiety kibicujące zagranicznym ekipom. Iranki wpuszczono na mecz w 2005 roku, ale tylko w ilości kilkudziesięciu, na mecz Iran-Bahrajn.

Od tego czasu zezwolenia były rzadkie, a liczba „kibicek” określona z góry i mocno ograniczana. 3,5 tys. kobiet, które wybierają się obecnie a mecz to ewenement i wyzwanie dla.. organizatorów.

W przeciwieństwie do teatru, czy kina w Iranie, gdzie kobiety i mężczyźni mogą siedzieć obok siebie, na stadionach mają osobne sektory. Będą one pilnowane także przez kobiety-policjantki. Wg agencji Fars na mecz zmobilizowano 150 policjantek. Specjalna trybuna będzie mogła pomieścić 4 tys. kobiet.

Zakaz obecności kobiet na stadionach jest mocno krytykowany, ale ma też swoich obrońców. Umiarkowany konserwatysta prezydent Hassan Rohani wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy taki zakaz znieść, ale nie wszystkim to się podoba.

W październiku 2018 r., kiedy to setka kobiet oglądała towarzyski mecz pomiędzy Iranem a Boliwią, zawodnicy wymieniali się koszulkami, a prokurator generalny kraju orzekł, że narażało to kobiety na widok półnagich mężczyzn, co „może prowadzić do grzechu ”.

Na stadionach nie brakuje też obrazków przemocy, dość swobodnego zachowania tłumu, czy przekleństw. Niektórzy uważają, że kobiety powinno się przed tym chronić.

Rzecznik rządu Ali Rabii, oświadczył, że decyzja o sprzedaży biletów kobietom nie była spowodowana „zagraniczną presją”. FIFA jednak żąda, aby kobiety były dopuszczane na stadiony piłkarskie „na wszystkie mecze”, także ligowe.

Źródło: France info/ AFP