Nadchodzi koniec telefonów! Za 10 lat będą zbędne bo zastąpi je sztuczna inteligencja

Przedsiębiorca, autor i osobowość internetowa oraz pionier marketingu cyfrowego i mediów społecznościowych Gary Vaynerchuk twierdzi, że wkrótce będziemy żyć w świecie bez telefonów lub konieczności szukania czegoś poprzez wpisywanie, gdy pojawią się systemy Sztucznej inteligencji (AI).

Vaynerchuk (ur. jako ur. jako Giennadij Wajnierczuk w Bobrujsku na Białorusi) twierdzi, że system AI połączy nas z Internetem z dowolnego miejsca i umożliwi ludziom pozbycie się telefonów i mówienie w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek informacji lub dokonywania zakupów.

Systemy głosowej sztucznej inteligencji będą wszędzie wokół nas w ciągu następnej dekady, co oznacza, że ​​musimy tylko mówić, aby dostać to, czego chcemy, twierdził ekspert AI.

Przemawiając na Światowym Kongresie Technologii Informacyjnych w Erywaniu w Armenii, Vaynerchuk twierdził, że ludzie będą musieli rozmawiać tylko z AI, która będzie „wszędzie” wokół nas, aby uzyskać to, czego chcemy.

Amerykański ekspert białoruskiego pochodzenia powiedział Kongresowi:

„Wierzę, że w ciągu następnej dekady, kiedy spojrzysz na to, co dzisiaj robimy przez telefon, zostanie dokonane za pomocą dźwięku i głosu. Te urządzenia będziemy mieć w naszych domach, biurach i samochodach. To zupełnie zaskoczy ludzi. Nie będzie powodu, aby rano wziąć telefon i sprawdzić, jaka jest pogoda. Kiedy myjesz zęby i spytasz Alexę, Apple, Google lub cokolwiek innego, jaka będzie pogoda.

„Nie będzie potrzeby szukania prawnika ani najlepszej restauracji w wyszukiwarce Google, gdy Twoje urządzenie głosowe będzie w stanie odpowiedzieć na to znacznie szybciej – twierdzi specjalista zajmujący się sztuczną inteligencja.

Źródło: The Drudge Report