– Tureckie wojsko rozpoczęło naziemną ofensywę w Syrii – poinformował turecki korespondent „Middle East Eye” Ragip Soylu na Twitterze powołując się na ministerstwo obrony narodowej.

Dodał, że według lokalnych telewizji armia ruszyła w trzy oddzielne lokalizacje.

BREAKING — Turkish military has begun the ground incursion in Syria, Defense Ministry announces

Local TV says army moved in three separate locations

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 9, 2019