Rozrywka w służbie „postępu”! Pornogwiazda we francuskim „tańcu z gwiazdami” promuje ideologię LGTBQ

Była gwiazda porno została zatrudniona przez francuską telewizję TF1 do nowej edycji popularnego także w Polsce programu „Taniec z gwiazdami”. Nie kryje, że chce wykorzystać swoją popularność do promocji posiadania dzieci przez pary homoseksualne (PMA) i ideologii LGBT.

TF1 do nowego sezonu programu „Taniec z gwiazdami”, który zaczął się pod koniec września zatrudnił m.in. Clarę Morgane, byłą aktorkę filmów porno. Jej kontrakt opiewa na 80 000 euro.

W wywiadzie dla magazynu Ciné-Télé-Revue Morgane wyjaśniła jak planuje wykorzystać uzyskany dzięki TV rozgłos. Stwierdziła wprost, że jej „priorytety to problemy homoseksualistów, a przede wszystkim dostęp do PMA”.

Specjalnie to nie dziwi, bo pani Morgane była już „twarzą” parad gejowskich we Francji. Telewizja zaś jest od lat promotorką wszelkiego postępu, w tym postulatów lesbijek, gejów, transseksualistów, czy biseksualistów. Przedstawiciele tej listy wprowadzani są do popularnych seriali rodzinnych, czy właśnie programów rozrywkowych. Wszystko w celu oswojenia i „etapowania” społeczeństwa.

Doszło do tego, że gwiazdy porno, już jako celebrytki wychowują telewidzów i tylko czekać jak LGTBQ wpiszą w końcu zamiast terminu rodzina do konstytucji.

Źródło: TF1